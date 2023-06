Oltre due chili di hashish: arrestato

Aveva in casa oltre due chili di hashish che non sono però sfuggiti alla perquisizione effettuata dai carabinieri della stazione di San Benedetto. Per questo è stato arrestato il 7 giugno un sambenedettese di 53 anni. Difeso dall’avvocato Emiliano Carnevali l’uomo è comparso ieri mattina davanti al giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti che ha convalidato l’arresto disponendo per il sambenedettese la detenzione domiciliare, rinviando ad altra data per il proseguo del processo per direttissima. L’uomo è stato in un primo momento fermato per un controllo sul lungomare di San Benedetto. Addosso i carabinieri gli hanno trovato 24 grammi di hashish, suddivisa in 6 dosi pronte per essere cedute, in varie pezzature. I militari dell’Arma hanno quindi esteso la perquisizione alla sua abitazione e qui la sorpresa è stata grande. Il meticoloso controllo ha fatto venire a galla la presenza in casa del 53enne sambenedettese di altri 2 chili e 200 grammi di hashish. Lo stupefacente era suddiviso in 20 panetti per quasi due chili complessivi, 31 dosi di hashish per complessivi 215 grammi e altri residui di sostanza per ulteriori 90 grammi di hashish. Trovati anche 1700 euro in contanti. Lo stupefacente è stato naturalmente sequestrato e per il sambenedettese è scattato l’arresto ai domiciliari per disposizione della Procura di Ascoli. L’uomo è per altro gravato dalla recidiva pluriaggravata ed è già stato condannato per fatti simili nel 2019 con sentenza passata in giudicato; gli viene contestata anche l’aggravante di aver commesso il reato durante l’espiazione della pena. Le indagini proseguono per individuare il canale attraverso il quale l’uomo è riuscito ad entrare in possesso della droga.

Peppe Ercoli