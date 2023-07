Oltre due milioni per la sicurezza: restauro della scala monumentale

Grande soddisfazione per il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni e di tutta la sua amministrazione, ma anche dei tecnici, per aver ottenuto 2 milioni e 200 mila euro di finanziamento necessari alla realizzazione di altrettanti importanti progetti: 1.300.000 euro per la messa in sicurezza e restauro della scalinata monumentale di piazza della libertà e 900. 000 euro per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di via delle Cupe. "Per la scalinata avevamo ottenuto, nel 2020, il finanziamento per la realizzazione del progetto esecutivo; ad oggi infatti manca soltanto il nulla osta della Soprintendenza per avviare le procedure per appaltare i lavori – ricorda Piersimoni – Per via delle Cupe, dove sarà necessario più tempo, il progetto preliminare prevede la realizzazione di vasche di laminazione e di un parcheggio a servizio del Paese Alto. Ci sono ancora degli iter da concludere e passerà del tempo prima che potranno partire i lavori, specialmente per via delle Cupe; la cosa certa però è che Cupra vedrà la realizzazione anche di queste opere". I finanziamenti sono stati assegnati con Decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; i fondi sono del Pnrr. "Questi ultimi due finanziamenti si sommano agli altri ottenuti in precedenza, come i fondi per la Scuola, quelli per l’asilo nido e tanti altri e ci fanno guardare sempre con maggiore fiducia e ottimismo al futuro del nostro paese – conclude Piersimoni - Un ringraziamento a tutti i consiglieri, agli assessori, agli uffici, in particolare all’ufficio tecnico nelle persone del responsabile del servizio, architetto Luca Vagnoni e della responsabile del procedimento, architetto Barbara Pasqualini. Un altro pezzo di storia del nostro paese che scriveremo tutti insieme".

Marcello Iezzi