’Oltre lo scatto’ con Zoppolato

Termina questa sera a Monteprandone alle 21 la rassegna ‘Oltre lo scatto’, promossa dall’associazione Mosso Piceno di Simone Petrelli e dedicata alla fotografia contemporanea come linguaggio visivo e strumento di racconto del presente. Gli incontri, ospitati nella sala riunioni di piazza dell’Unità a Centobuchi, hanno visto la partecipazione di importanti protagonisti del panorama fotografico nazionale. A chiudere la rassegna sarà Lorenzo Zoppolato, uno dei più apprezzati fotografi italiani della nuova generazione. Nato a Udine nel 1990, Zoppolato si è formato tra pubblicità e fotografia autoriale, frequentando il master in Photography and Visual Design a Milano. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. L’incontro è a ingresso libero. Il lavoro di Zoppolato si distingue per una profonda attenzione all’essere umano.