Oltre mille autori per il premio letterario Franco Loi

Alla 14ª edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Grottammare-Franco Loi, hanno aderito 1.007 autori, anche da paesi europei ed extra europei, per un totale di 1.450 opere totali in concorso: sono 427 poesie in lingua e dialettali, 212 Racconti brevi, 167 Libri di poesia, 550 libri, tra gialli, romanzi storici, per ragazzi e saggi e 78 libri inediti. Il Premio è organizzato dall’Associazione Pelasgo968 di Grottammare, con il patrocinio del comune di Grottammare, della Provincia di Ascoli e molte organizzazioni culturali ed associazioni. Ora la giuria è al lavoro, in vista della cerimonia di premiazione in programma il 6 maggio al Teatro delle Energie di Grottammare. Presidente della giuria tecnica della sezione narrativa è Filippo La Porta, della Poesia inedita Lingua italiana Giovanni D’Alessandro, per il Libro di Poesia, Massimo Gezzi, per la Poesia inedita in vernacolo Vittorio Verducci, Presidente giuria gialloNoir è Massimo Lugli e del Romanzo storico Fabiano Massimi. La sezione, Racconto breve è presieduta da Alessandro Morbidelli e del Premio Speciale Miglior Saggio (Libro) Elena Malta.