Oltre mille caditoie da liberare per scongiurare ristagni d’acqua

Sono iniziati i lavori per liberare tutte le 1.500 caditoie che si trovano sul territorio di Grottammare. Un’attività che si ripete da quattro anni a questa parte, voluta dal consigliere Bruno Talamonti e che ha quasi completamente cancellato ristagni d’acqua durante i temporali. Si tratta di un’attività programmata che inizia nella zona nord della città e terminerà fra un paio di mesi nella zona Ischia Ascolani ai confini con San Benedetto. Il lavoro è affidato, tramite convenzione, alla Picenambiente che a sua volta l’ha data in appalto alla ditta Forlini, la quale ha già dato il via all’attività lavando le caditoie con l’impiego di forti getti di acqua dell’autospurgo. L’accordo prevede la pulizia di 1500 caditoie più 500 interventi a "spot" in caso di necessità durante l’anno. Si tratta di un’opera che ormai si ripete ciclicamente, l’ultima risale alla primavera scorsa quando fu eseguita la pulizia e la disostruzione di tutte le caditoie nel centro abitato e sul lungomare per evitare allagamenti in caso di violenti temporali, ma anche cattivi odori. Ci sono zone in cui le foglie, i sacchetti di plastica, sabbia e brecciolino ostruiscono gli scarichi dell’acqua piovana, esponendo a rischi allagamento scantinati, garage e abitazioni a piano terra. Si tratta quindi di un lavoro lungo e costoso, circa 10 mila euro annui, ma indispensabile per mettere in sicurezza molte vie cittadine, in particolare nelle zone più critiche di Grottammare. Per evitare gli allagamenti, ciclicamente, vengono pulite anche le scoline lungo le strade collinari che scendono in città, in particolare la provinciale Cuprense nel tratto compreso fra l’Oasi di Santa Maria ai Monti fino a Villa Bartolomei. Operazione che tanti guai ha evitato nelle occasioni in cui vi sono state vere e proprie "bombe" d’acqua che avrebbero trascinato detriti sulla statale Adriatica.

Marcello Iezzi