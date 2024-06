Oltre mille persone al Palariviera per ‘regenzy’

In attesa che il Palariviera riparta con le proiezioni, la sua ribalta è tutta per la danza. Si è svolto sabato 15 giugno, infatti, lo spettacolo di fine anno dell’Accademia Danza con M.E., dal titolo ‘Regenzy’, una storia danzata alternata da una voce narrante che ha catturato l’attenzione delle più di mille persone che hanno assistito alla performance. Lo spettacolo ha visto esibirsi 140 ballerini provenienti unicamente dall’accademia capeggiata dalla direzione artistica di Maria Elisa e Michela, che sul finale hanno premiato i loro ragazzi presentandoli per le innumerevoli borse di studio prese quest’anno.L’Accademia Danza con m.e. è un’associazione sportiva dilettantistica che nasce nell’ottobre del 2012 con a capo Maria Elisa Spurio e, in qualità di vicepresidente, Michela Pignotti.