"Omaggiamo Numa Cellini"

I membri del gruppo ‘Progetto Paese’ e ‘Progetto Paese sociale’ di Ripatransone, formati da Roberta Capocasa, Giada Pierantozzi, Luca Iaconi e Luca Vitale, hanno presentato una mozione per chiedere l’intitolazione di una via, piazza o giardino oppure un locale istituzionale, al professor Numa Cellini, scomparso di recente. E’ stato professore ordinario di Radioterapia presso l’università Cattolica Sacro Cuore di Roma e direttore del reparto di Radioterapia Oncologica del Policlinico Gemelli e l’organizzatore della Giornata nazionale del sollievo presso lo stesso Istituto romano e fatto di Ripatransone la prima città italiana della rete di comuni aderenti alla Giornata nazionale del sollievo, oltre ad aver applicato la radioterapia al trattamento del dolore e nelle cure palliative. Nella lettera indirizzata ai vari organi comunali, Progetto Paese ha evidenziato l’amore del professor Cellini per la città di Ripatransone.