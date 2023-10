Omaggio a don Quintino. Ora tocca a Montegallo

Si è svolta a Rimini la cerimonia di intitolazione di una rotatoria a don Quintino Sicuro, l’ex vicebrigadiere della Guardia di Finanza, la cui targa dice: ’Rotonda Don Quintino Sicuro – Finanziere, eremita e sacerdote (1920-1968)’. A Montegallo riecheggia il ricordo dell’umile prete don Quintino, servo di Dio, che abbandonò la giubba grigia di vicebrigadiere della Guardia di Finanza per vestire i poveri panni del prete eremita, prima nel convento dei Frati minori di Ascoli, poi nel ’49, giunse all’eremo di San Francesco, a Corbara, a Montegallo, sentendosi chiamato da Dio alla vita eremitica. Don Quintino era nato a Melissano, provincia di Lecce, nel maggio del 1920. E’ ancora vivo nella mente dei più anziani la sua figura, di cui è in corso da alcuni anni la causa di beatificazione. Tanti, giovani salivano fino all’eremo di San Francesco per parlare con lui, per confessarsi e avere dei consigli. Don Quintino in passato era diventato un punto di riferimento per molti, non solo per i montegallesi. Povertà e imitazione di Cristo furono la sua libera scelta, che realizzò a 27 anni, quando lasciò tutto per fare una vita di stenti, ma vicino a Dio. Morì il 26 dicembre del 1968, sulle pendici del Monte Fumaiolo. Molti anziani montegallesi lo ricordano camminare sulla neve a piedi nudi, si narra, che un calzolaio gli regalò un paio di scarpe, ma lui piuttosto che indossarle, ne fece dono ad una famiglia bisognosa. Un uomo di straordinario valore, di coraggio. Il suo esempio rimane fulgido e la speranza è che a Montegallo l’eremo, abitato da don Quintino possa essere al più presto restaurato. Lungo il paese di Corbara è possibile ancora individuare il sentiero che conduce alla Via Crucis che fu costruita da Don Quintino nel 1951 e restaurata nel 1993 aiutato dalla gente del posto. Lì si scorgono le sue orme, il percorso è diviso in tappe, la sua fine porta in soli 20-25 minuti all’Eremo di San Francesco, che risale al XV°-XVI° secolo. Quel luogo è stato abitato da don Quintino dal 1949 al 1954. Don Quintino spogliatosi del saio francescano, partì da Treia e nei primi giorno del mese di novembre del 1949, avuta la necessaria autorizzazione del parroco di Santa Maria in Lapide, don Luigi Ciaffardoni, si stabilì nell’Eremo realizzando, nella quiete di quel romitorio angusto e cadente, testimone della presenza di altre generose anime, l’anelito del suo animo. Speriamo che anche Montegallo possa dedicare una via a don Quintino che è stato l’amico e il confidente di tutti.

Maria Grazia Lappa