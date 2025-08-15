Omaggio a Ivan Graziani all’alba e festa dei piccoli birrifici locali

E’ con un tributo ad Ivan Graziani al sorgere del sole che inizierà questo lungo weekend di Ferragosto sulla riviera delle palme. Concerti, eventi e anche iniziative enogastronomiche per incontrare il gusto di residenti eturisti. Si parte dunque con l’omaggio a Graziani, con l’ensemble del Conservatorio Braga di Teramo, diretto dal maestro Federico Paci, accompagnato dall’intensa voce di Linda Valori, in programma alle 5.30 di stamattina: il concerto all’alba di Ferragosto della rassegna Armonie in controluce, si svolgerà nel giardino Nuttate de lune (via delle Tamerici).

Sempre stamattina ma dalle 10 la spiaggia libera Giardino dei Bambini, tra le concessioni 71 e 71bis, sarà la location del Ciquibum Super Tropical, con yoga, risveglio muscolare, fitness, balli di gruppo e Feel Good Music. Dalle ore 15 la spiaggia dell’ex camping si trasformerà in un’esplosione di colori ed energia con il Color Day. Festa tra musica, polveri colorate e divertimento collettivo, pensato per coinvolgere tutti in un’esperienza unica e scenografica: un modo originale per vivere il Ferragosto in riva al mare, all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Dalle ore 21 piazza Salvo D’Acquisto si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto: Una Rotonda sul Mare è gratis aperta a tutti, pensata per chi ama ballare, tra ritmi coinvolgenti e atmosfere estive. Domani alle 21, ingresso gratuito, alla Palazzina Azzurra ci sono Risate in Palazzina: in scena Gianluca Giugliarelli e Maurizio Santilli: previsti anche momenti di musica di Emidio e Alessandra Lucidi, con fisarmonica e violino. Bisognerà attendere fino al 20 agosto, con conclusione il 23, per partecipare al settimo Festival Fermento Marchigiano, nel borgo storico di Monteprandone: saranno dodici i birrifici artigianali presenti, di cui nove marchigiani, due dall’Abruzzo e uno dall’Umbria: Babylon, Il Gobbo, 20.13, Collesi, Opperbacco, Styles, La Gramigna, Donkey, Ottozampe, Jester, Carnival e Sothis. Previste degustazioni guidate di Matteo Selvi (birre belghe 22 e 23 agosto) e con sommelier Kitty Vitali (21 agosto). Attivi bus navetta gratuiti da San Benedetto, Centobuchi e dal Santuario San Giacomo della Marca.

Stefania Mezzina