Omaggio a Sant’Emidio Festeggiamenti al via tra premi e spettacoli

Con la festività di Sant’Anna si aprono ufficialmente oggi, ad Ascoli, le celebrazioni in onore del santo patrono. Il programma dei festeggiamenti, civili e religiosi, si chiuderà il 5 agosto, giorno di Sant’Emidio, con la tradizionale tombola in piazza Arringo e lo spettacolo pirotecnico che, ogni anno, richiamano migliaia di persone in città. Oggi il ricco calendario degli eventi prevede: alle 11, nella sala della Vittoria della pinacoteca, presentazione del Palio della Giostra della Quintana di agosto, alle 12 presentazione della guida ai festeggiamenti in onore del Santo patrono e consegna del V Premio Emidius, alle 18 sparo di colpi scuri a ripetizione al suono delle campane della Cattedrale, esposizione dei drappi al palazzo comunale e delle franchigie sul campanile della cattedrale. E ancora, omaggio alla tomba di Sant’Emidio delle bande musicali (corpo bandistico Città di Ascoli, associazione orchestrale Picena, concerto bandistico di Venagrande e corpo bandistico giovanile Piceno & gruppo majorettes), mentre alle 18.45, nel loggiato del palazzo comunale, è in programma la consegna degli omaggi a tutte le cittadine di nome Anna e a tutti i cittadini di nome Gioacchino. Alle 19, di nuovo un momento quintanaro in centro storico con la lettura del bando di sfida della Giostra, mentre alle 21, al campo dei giochi di Porta Maggiore, sarà di scena il 29esimo Palio degli arcieri. Per quanto riguarda il programma religioso di oggi, alle 17.40, in Cattedrale, esposizione solenne del braccio di Sant’Emidio, alle 18 omaggio delle bande musicali al Santo, celebrazione della Parola presieduta dal vescovo, preghiera al Santo e benedizione con la reliquia del braccio di Sant’ Emidio. E ancora, domani, alle 21, in Cattedrale, sarà la volta del concerto di pianoforte a cura di Alessio Falciani, mentre venerdì, alle 21, in piazza Arringo e piazza del Popolo, esibizione della Compagnia dei Folli, domenica, sempre alle 21 nel salotto cittadino, si svolgerà il 27esimo concerto d’estate della Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli. Il calendario dei festeggiamenti proseguirà con: 31 luglio, ore 21, piazza del Popolo, concerto del gruppo musicale ‘Quella carezza dei New Trolls’, 2 agosto, ore 18,30, complesso Sant’Ilario, presentazione delle tesi di laurea (Elisa Vagni e Fatima Orefice) sulla chiesa e sulle catacombe. Seguirà l’esibizione del tenore Giovanni Vitelli, mentre alle 21, in piazza del Popolo, riflettori accesi sulla rassegna di moda organizzata dalla Confartigianato di Ascoli. Il 3 agosto, alle 21, in piazza Ventidio Basso, serata di liscio con il maestro Luca Bachetti, mentre il 4 agosto, alle 18,30, in piazza Arringo e piazza del Popolo, esibizione musicale de ‘I Trallallero’.

Lorenza Cappelli