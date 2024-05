Omaggio al Cardinale. Domenico Svampa con l’arcivescovo Zuppi

La città ha tributato un’accoglienza calorosa al Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Arcivescovo di Bologna, intervenuto alla giornata promossa per celebrare e ricordare la figura di un illustre montegranarese, il Cardinale Domenico Svampa, in occasione del 130° anniversario della nomina cardinalizia (incarico che svolse nell’Arcidiocesi di Bologna). Un teatro ‘La Perla’ gremito e attento ha seguito il convegno, promosso dall’Acm di Milko Vitali cui hanno presenziato l’Arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, lo storico Daniele Malvestiti, il sindaco Endrio Ubaldi e il parroco don Andrea Bezzini. Il Cardinale Zuppi si è rivelato uomo di grande semplicità ed empatia: "Svampa era un prete di strada, sempre molto vicino alle persone. La sua è stata una vita breve ma intensa. E’ stato artefice di un cambiamento importante". Concetti ribaditi da Pennacchio, sottolineando la modernità e la valenza di Svampa, avvalorate dalla generosa presenza di Zuppi. Il sindaco Endrio Ubaldi ha ricevuto l’illustre ospite in Comune insieme agli amministratori e lo ha accompagnato in vista alla Cappellina Svampa: "Il Cardinale Zuppi è stato di una cordialità unica. Si è piacevolmente intrattenuto con tutti e anche la sua omelia (insieme a Monsignor Pennacchio ha presenziato la solenne celebrazione, ndr) è stata bella e toccante".

m.c.