’Omaggio al cinema estremo’ all’Ospitale. Minirassegna sull’horror a km zero

Domani sera alle 21,15, all’Ospitale, paese alto di Grottammare, nell’ambito del calendario di eventi programmati da Blow Up, inizia una minirassegna sul cinema horror a km zero in omaggio a Tommaso La Selva recentemente scomparso. Titolo della rassegna ‘Omaggio al cinema estremo’. Si tratta di 4 serate, una introduttiva e tre dedicate al cinema horror che propone ambientazioni nel territorio piceno e in modo particolare sambenedettese. La prima sarà appunto dedicata alla presentazione del libro di Alessandro Tordini ‘Così nuda così violenta. Enciclopedia della musica e dei mondi neri del cinema italian’ edito da Arcana, con l’intervento dell’autore e di un ospite speciale come il fumettista Maicol & Mirco. Una serata speciale che valorizzerà aspetti poco conosciuti del cinema di genere italiano e delle colonne sonore che ne hanno caratterizzato stile e riconoscibilità.