Omaggio alle vittime Covid

Una giornata di riflessione, di ricordo delle vittime e per ascoltare le testimonianze degli operatori sanitari, ovvero di chi ha lottato in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. Questo il motivo della duplice iniziativa che l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus (istituita nel 2021), ha organizzato ieri in contemporanea nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani ad Ascoli e all’auditorium ‘Tebaldini’ a San Benedetto dove è stato ricordato il dottor Luciano Giorgi, unica vittima della pandemia tra gli operatori sanitari del Piceno. "La pandemia ha sconvolto la nostra vita familiare e lavorativa, ma gli operatori sanitari, oltre a dover tutelare la propria famiglia, hanno dovuto occuparsi anche della salute di tutti gli altri – ha detto il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini – Questo è stato un momento di riflessione e solidarietà nel corso del quale abbiamo voluto onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Rinnoveremo il nostro impegno per un futuro più resiliente e consapevole".