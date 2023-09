Omaggio in Comune a Natasha, stella della danza

Ha 18 anni Natasha Frezza, fermana doc, a giugno ha conseguito il diploma della Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Anni di impegno e di sacrificio costanti per lei, da quando sei anni fa, a non appena 12 anni di età, ha deciso di partecipare ad un’audizione di danza classica per il prestigioso teatro scaligero.

Immediata l’ammissione in questa scuola importante, conosciuta e ambìta ma che richiede tanto lavoro, sei ore e mezza al giorno di preparazione, con il massimo dei docenti, compagne di corso dall’Italia e dal mondo e la voglia di farcela. Insieme alla danza, nel pomeriggio, le lezioni al Liceo Coreutico della Scala per conseguire il diploma delle superiori, con la maturità superata a giugno scorso, subito dopo il diploma della Scuola di ballo. Doppia soddisfazione per Natasha per cui la passione per la danza classica non è qualcosa che è nata ora, ma risale a quand’era molto piccola, da bambina la richiesta ai genitori Massimo e Ines, che la supportano e la sostengono amorevolmente da sempre, di accompagnarla a vedere uno spettacolo come ’La Cenerentola’. Da lì è scoppiata la scintilla per la danza classica con l’inizio nelle scuole locali come Tutto Danza e poi la Compagnia del Fiore. Da sei anni il grande salto a Milano. Ieri è stata ricevuta dal sindaco Paolo Calcinaro, insieme con gli assessori Micol Lanzidei e Alberto Scarfini, che le hanno donato una targa.