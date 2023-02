Ombrelloni e nuove licenze La minoranza: si faccia chiarezza

Non c’è pace fra gli ombrelloni. Non su quelli che i balneari del primo comparto aggiungeranno da qui a qualche mese, dando seguito alle licenze suppletive ottenute dal comune. La querelle sugli chalet non smette di far discutere i rappresentanti del territorio e della categoria. Dopo il confusionario incontro tenutosi alcuni giorni fa in Auditorium comunale, il blocco di minoranza chiede all’amministrazione di discutere il tema in commissione ‘Urbanistica’, nel corso di un confronto in cui vengano inclusi anche i diretti interessati: molti di questi infatti non approvano le nuove misure decise da Viale De Gasperi e avrebbero in mente di modificarle. A depositare la richiesta sono stati i consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e San Benedetto Protagonista, ma anche Verdi, Pd, Articolo Uno, Nos e gruppo misto.

Promotore dell’iniziativa, fra i ranghi della destra, è stato l’ex sindaco Pasqualino Piunti: "Questa nostra iniziativa è tesa a dare risposte concrete ai balneari – ha delucidato il consigliere forzista – anche in considerazione del fatto che fra poco inizierà la stagione e sotto il fronte dell’adeguamento potrebbero trovarsi indietro. Penso che nessuno di noi voglia assistere nuovamente alle scene dell’anno scorso, quando molti stabilimenti furono costretti a togliere diverse file di ombrelloni. Il punto è che la categoria ha bisogno di regole chiare, ma come le possono essere fornite se nell’ultimo incontro il comune nemmeno c’era?" Come anticipato nelle scorse settimane, la proposta del comune si prospetta molto semplice, almeno nello schema: il vertice dell’ente ha infatti dato la possibilità agli stabilimenti del primo comparto – quelli ‘storici’ – di aggiungere ombrelloni all’interno della propria concessione, cosa che finora non era permessa. Tale operazione però sarà possibile solo adeguando il numero dei servizi igienici in proporzione a quello delle postazioni ombreggianti. Tradotto, fino a 100 ombrelloni ci vorranno 2 bagni, oltre i 100 ne saranno necessari 4. Al di là del canovaccio, comunque, la questione si complica. "Responsabilmente abbiamo depositato questa richiesta – ha proseguito Piunti – con la preghiera di invitare le associazioni di categoria per trovare la necessaria chiarezza, come ad esempio sulla questione dei bagni di cui ciascuna concessione deve dotarsi. Non si capisce, infatti, se nel novero dei servizi igienici debbano essere inclusi o meno anche quelli che si trovano all’interno del bar o ristorante. E poi, quali chalet dovranno adeguarsi? Quelli nati dopo il 2010? Quelli che hanno realizzato o messo in cantiere interventi di ristrutturazione? Oppure tutti? Il comune deve dire esattamente le cose come stanno: il rischio è che queste nuove regole, o le loro applicazioni, diventino oggetto di ricorso da parte della categoria".

Giuseppe Di Marco