Ombrelloni e sdraio, ennesimo spreco. Andranno distrutti

Saranno distrutte le attrezzature balneari sequestrate durante l’estate dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo della guardia costiera di Cupra. Dopo il processo verbale pubblicato agli atti e ritenuto che nessuno dei proprietari si è presentato per rivendicare la paternità di qualche sdraio o ombrellone (la cui sanzione per occupazione abusiva della spiaggia dopo il tramonto sarebbe stata salata), il comune di Cupra Marittima ha disposto che la Picenambiente provveda alla distruzione e allo smaltimento di tutto il materiale confiscato, che attualmente si trova nel deposito della capitaneria, a San Benedetto. Nello specifico si tratta di: 30 ombrelloni di varia foggia e grandezza, 21 supporti per ombrelloni, 25 basamenti per ombrelloni, 21 fra lettini, sedie e sdraio. Un procedimento che si ripete ogni anno a seguito dei servizi di controllo eseguiti sulle spiagge libere della Riviera delle palme, dalla capitaneria di porto per combattere il fenomeno ingenerato da molti bagnanti che lasciano le proprie attrezzature, per conquistare un posto, nella maggior parte in prima fila sul mare. Una pratica vietata dalla legge sulla navigazione e dalle ordinanze che regolano la materia.