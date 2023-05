Ombrelloni in spiaggia Gabrielli tira diritto

Ampliamento delle concessioni, l’amministrazione comunale difende la propria posizione in merito all’iniziativa che consentirà ai balneari di ottenere licenze suppletive in modo da aumentare il numero di ombrelloni all’interno dello stabilimento. Al termine della scorsa settimana, il presidente dell’Itb Giuseppe Ricci aveva fatto notare, attraverso una serie di risposte date dalla regione Marche, come il semplice aumento della concessione non sia una variazione sostanziale: cosa che, per il concessionario, non implicherebbe l’obbligo di rispettare le norme del Piano spiaggia, né quello di presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) di variazione. "L’italiano è bello perché si presta alle sfumature, ma non fino a questo punto – commenta causticamente l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – ‘Non sostanziale’ significa che non si può obbligare a fare la gara: non significa che basta la comunicazione del concessionario". I tecnici regionali, inoltre, hanno precisato che l’obbligo di rispettare il Piano spiaggia deve eventualmente essere contenuto nel regolamento del comune in questione: "Sull’autonomia del comune nell’applicare le norme che si è dato, la questione è quasi lapalissiana – conclude Gabrielli - E la terza risposta conferma che il numero degli ombrelloni è requisito strutturale della Scia: per cui, se varia, occorre una nuova Scia. Il resto è solo mistificazione".