Omicidio a Ripaberarda: Massimo Malavolta accusato della morte della moglie

"E’ sedato, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita". L’avvocata Saveria Tarquini questo ha riferito ieri dopo essersi recata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove è ricoverato Massimo Malavolta, il 48enne arrestato per l’omicidio volontario di sua moglie Emanuela Massicci, avvenuto a Ripaberarda. L’avvocato Tarquini oggi presenzierà al conferimento dell’incarico in vista dell’autopsia sul corpo della sventurata donna, madre di due bambini. Il procuratore Monti e il vice Quaranta l’hanno affidata ai medici legali dell’Ast di Ascoli Sabina Canestrari e Francesco Brandimarti che la eseguiranno nella giornata di oggi. Non ci sono dubbi che ad uccidere la donna sia stato il marito, ma per la magistratura è fondamentale individuare l’esatta causa del decesso e la dinamica dei fatti accaduti nella palazzina lungo la Provinciale 73 a Ripaberarda. Si è parlato di coltellate che però non sembra abbiano causato feriti mortali, ma solo tagli; il decesso potrebbe essere dunque stato causato dai tanti colpi violenti inferti dal marito alla moglie che hanno lasciato sul colpo evidenti ed estese tumefazioni. L’ipotesi però che sembra più accreditata è quella del soffocamento. L’autopsia chiarirà ogni dubbio.

L’avvocata Saveria Tarquini non ha potuto parlare con Malavolta, poiché sedato, ma ha incontrato in ospedale i genitori dell’uxoricida. "Sono comprensibilmente distrutti per quanto accaduto, non si capacitano" aggiunge la penalista ascolana. Secondo informazioni circolate ieri l’uomo, operaio in una ditta della zona industriale di Ascoli, era sotto terapia farmacologica per problemi comportamentali. La Procura di Ascoli ieri ha subito fatto sapere che non risulta nessuna denuncia da parte della donna nei confronti del marito; né alcuna segnalazione o intervento da parte delle forze di polizia per liti in famiglia, percosse, minacce o altro; né alcuna segnalazione di questo tipo era comunque giunta alla magistratura ascolana. Malavolta era stato sottoposto nel giugno 2015 alla misura cautelare degli arresti domiciliari per lesioni aggravate e atti persecutori in danno di altra donna, peraltro con disabilità; nel gennaio 2016 – mentre si trovava ancora agli arresti domiciliari – è stato condannato dal Tribunale di Ascoli a due anni di reclusione (applicata la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato) – senza sospensione della pena. La sentenza è stata poi riformata dalla Corte di Appello di Ancona che ha riqualificato il reato di atti persecutori nella contravvenzione di molestia, con condanna a 6 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa); la condanna è diventata definitiva nel giugno 2018.

