Omicidio Albertini Cassazione, mini sconto per l’imputato Giobbi Sette anni di processi

La Corte di Cassazione ha condannato a 8 anni 4 mesi e 20 giorni di reclusione Giorgio Giobbi, l’ascolano accusato dell’omicidio preterintenzionale di Giovanni Albertini avvenuto ad Ascoli la sera del 18 febbraio 2016. Per lo stesso fatto sta già scontando la condanna definitiva a 12 anni di carcere Danilo Damiano Chirico, ex collaboratore di giustizia. Essendo la sentenza definitiva, Giobbi ha cominciato a scontarla da ieri nel carcere di Orvieto dove si è spontaneamente costituito senza attendere che i carabinieri eseguissero l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Firenze. Gli ermellini hanno ridotto di 4 mesi la condanna che la Corte d’Appello di Firenze aveva emesso a settembre 2022 a carico di Giobbi.

La Cassazione aveva già accolto a novembre 2019 un primo ricorso di Giobbi avverso alla condanna a 11 anni e 7 mesi inflittagli dalla Corte d’Appello di Ancona. Nel successivo giudizio la Corte d’Appello di Perugia aveva quantificato la nuova pena in 8 anni, 4 mesi e 20 giorni; i legali dell’imputato hanno impugnato anche questo pronunciamento trovando soddisfazione nella Corte di Cassazione che ha trasmesso gli atti alla Corte d’Appello di Firenze che ha rideterminato la pena aumentandola però di quattro mesi, che ieri sono stati però tolti dalla Cassazione. Per l’accusa sia Giobbi che Chirico quella sera colpirono a calci la vittima. Il decesso avvenne a seguito di un’emorragia all’addome causata dalla lesione alla milza. L’autopsia rivelò molte lesioni sul corpo di Albertini, comprese costole fratturate e denti saltati. "Ci sono voluti tre processi in Cassazione, tre in varie Corti d’Assise d’Appello per sapere se si poteva applicare la recidiva e da quale pena occorreva partire. Finalmente abbiamo una sentenza che ha definitivamente chiarito che non si era trattato di lesioni come il primo giudice di Ascoli aveva sentenziato in capo a Giobbi, ma di un omicidio preterintenzionale del povero Albertini" commenta l’avvocato Mauro Gionni che assiste i familiari di Albertini. "I familiari sono contenti solo che sia stata ristabilita la verità e che sia stata messa la parola fine a questa brutta vicenda". Non può essere soddisfatta la difesa di Giobbi, sostenuta dagli avvocati Sergio Liberati e Alessio De Vecchis. "Alla fine registriamo il paradosso che il calcolo che ha portato alla determinazione della condanna al nostro assistito è partito da una pena base più alta rispetto a Chirico al quale era contestata la recidiva, che non riguardava invece Giobbi" il commento dell’avvocatao Liberati.

Peppe Ercoli