Ascoli
23 ott 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
Omicidio di Comunanza, Funari davanti al giudice. Il legale: “Servono altre indagini”

L’avvocato difensore ha chiesto una integrazione degli accertamenti riguardanti alcune macchie di sangue rinvenute sul luogo dell’aggressione. Prossima udienza il 19 novembre

Ascoli, 23 ottobre 2025 – Davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Piceno Angela Miccoli è comparso stamani Claudio Funari, il 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Giacomozzi avvenuti la sera del 23 dicembre 2024 a Comunanza. Sull’uomo pende la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore capo di Ascoli Umberto Monti che lo accusa di omicidio volontario ai danni di Paradisi, tentato omicidio e lesioni gravi nei confronti della moglie, oltre ai reati di violenza privata – per averle impedito di chiedere aiuto – e tentato incendio doloso, per aver cercato di appiccare il fuoco all’abitazione. Contestate anche le aggravanti della premeditazione, dai futili motivi e dalla minorata difesa delle vittime, entrambe anziane. Funari è giunto in tribunale scortato dagli agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Ascoli dove è detenuto; per muoversi si è aiutato con un paio di stampelle. Il giudice Miccoli si è riservato sulle eccezioni dell’avvocato difensore Olindo Dionisi, difensore di Funari; il penalista ha chiesto una integrazione delle indagini riguardanti alcune macchie di sangue rinvenute sul luogo dell’aggressione (un capannone dove era stato ricavato un piccolo appartamento), e la modifica del capo di imputazione con la rimozione delle aggravanti dei futili motivi e della premeditazione, al fine di poter chiedere per il suo assistito un giudizio con rito alternativo. Si sono opposti il procuratore Monti e l’avvocato Mauro Gionni, costituitosi parte civile per la signora Giacomozzi e le due figlie. Gionni ha chiesto il sequestro dell’immobile di proprietà dell’imputato, a garanzia del risarcimento danni; anche su questo punto il giudice si è riservato, rinviando alla prossima udienza del 19 novembre.

