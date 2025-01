Omicidio a Comunanza, l’addio a Renzo Paradisi: “Ora restiamo in silenzio”

Comunanza (Ascoli), 4 gennaio 2025 – “Ora dobbiamo stare in silenzio, riflettere. Come amministrazione e come paese saremo a disposizione della famiglia Paradisi”. C’era anche il sindaco di Comunanza Domenico Sacconi questa mattina nella cappella dell’obitorio dell’ospedale Mazzoni dove sono stati celebrati in forma privata i funerali di Renzo Paradisi, il 75enne di Comunanza morto il 28 dicembre scorso dopo cinque giorni di ricovero a seguito delle lesioni patite durante l’aggressione di cui è stato vittima insieme alla moglie la sera del 23 dicembre.

“Sono qui per dare l’ultimo saluto a Renzo, un carissimo amico, in rappresentanze di tutta Comunanza in una giornata triste” ha detto Sacconi. “E’ un dramma. E’ successo qualcosa di incredibile e non riusciamo a capire come una tragedia così sia potuta accadere in una città tranquilla come la nostra dove ci conosciamo tutti. Non doveva succedere” ha detto ancora il primo cittadino. Le esequie sono state celebrate nella cappella dell’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove è ancora ricoverata la moglie, Maria Antonietta Giacomozzi.

L’anziana donna non è in pericolo di vita, ma le lesioni riportate nell’aggressione patita la sera del 23 dicembre sono gravi e vanno ben oltre i 30 giorni di prognosi che inizialmente sono stati refertati al suo ingresso al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è giunta in codice rosso. I colpi che le sono stati inferti da Claudio Funari hanno causato un grave trauma cranico e facciale con fratture alla mascella e dell’orbita sinistra. L’anziana ha subito anche un importante trauma toracico con quattro costole fratturate, ferite ed ecchimosi in varie parti del corpo. Un quadro clinico che richiederà cure specialistiche e molto tempo per sistemare i danni fisici. Quelli psicologici per la terribile esperienza vissuta, non solo personalmente, ma anche per la grave perdita del marito, non potranno mai essere superati del tutto.

In carcere accusato di omicidio e tentato omicidio premeditati e pluriaggravati è rinchiuso Claudio Funari, 42 anni di Comunanza, l’autore della feroce aggressione a colpi di calci e pugni. La Procura di Ascoli gli contesta anche le ipotesi di reato di tentato incendio del capannone, violenza privata e danneggiamento. Nei suoi confronti venerdì scorso il giudice Annalisa Giusti ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere.