Omicidio di Amir, ci sono altri due arrestati

Salgono a quattro le persone destinatarie di un ordine di custodia cautelare in carcere a seguito della rissa avvenuta domenica scorsa a San Benedetto nella quale è stato ucciso a colpi di arma da taglio Amir Benkharbouch, 24 anni di origini tunisine, residente a Giulianova. Un quinto soggetto resta indagato a piede libero.

Domenica nel carcere di Marino era già stato rinchiuso Federico Di Stanislao, 20 anni, e lunedì la stessa sorte era toccata a Denis Roul Rotaru, 23 anni. Accogliendo la richiesta della Procura, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Piceno Angela Miccoli ha emesso ieri due nuovi ordini di carcerazione. Uno riguarda Daniele Seghetti, il 31enne di Grottammare sottoposto ad intervento chirurgico al Torrette di Ancona con l’asportazione della milza. Era già stato indagato di rissa aggravata, ma a piede libero. Il ragazzo è ora in stato di arresto in ospedale (senza piantonamento), fino a quando le condizioni di salute renderanno necessaria la permanenza di una struttura sanitaria. La severa misura cautelare è stata motivata dal fatto che l’uomo è gravato da precedenti, anche specifici, e si trovava in affidamento in prova ai servizi sociali.

Disposto il carcere anche per Francesco Alessandro Sorge, 30 anni sambenedettese accusato di rissa aggravata e lesioni aggravate dall’uso di una catena; anche lui era indagato a piede libero. Seghetti e Sorge sono difesi dall’avvocato Maurizio Cacaci che alla notizia dei due provvedimenti restrittivi non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nei prossimi giorni si svolgerà l’interrogatorio di garanzia di entrambi.

A seguito della convalida dei precedenti arresti, il giudice Miccoli ha confermato la detenzione in carcere per il 20enne Federico Di Stanislao e per Denis Roul Rotaru, 23 anni, entrambi di Giulianova (Teramo), rinchiusi nel carcere di Ascoli. Il primo, difeso dall’avvocato Luigi Gialluca, è ritenuto l’autore materiale del delitto ed è accusato anche di tentato omicidio e porto abusivo di arma in luogo pubblico. Rotaru, difeso dall’avvocato Francesco Gozzi, ha in capo l’accusa di due tentativi di omicidio, lesioni personali aggravate, rissa aggravata e porto d’arma in luogo pubblico.

Il giudice Miccoli ha disposto infine l’obbligo di dimora con prescrizione di rimanere a casa nelle ore notturne per Helmi Nessibi, 29 anni residente di Grottammare, indagato di rissa aggravata; la sua posizione è ritenuta marginale per cui non è stata ritenuta necessaria una misura cautelare più grave.

