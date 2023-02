Omicidio di Antonio Cianfrone, inizia il processo di Appello

Inizia oggi ad Ancona il processo d’Appello per la morte di Antonio Cianfrone che vede imputati Francesca Angiulli e il marito Giuseppe Spagnulo, entrambi condannati in primo grado dalla Corte d’Assise di Macerata ma con pene però diverse fra loro: Spagnulo all’ergastolo e la Angiulli a 16 anni. Cianfrone fu ucciso a colpi di pistola il 3 giugno 2020 lungo la pista ciclabile di Pagliare. Contro la condanna alla donna il procuratore di Ascoli Umberto Monti ha depositato il ricorso in Appello, poiché in disaccordo con i giudici maceratesi che le hanno riconosciuto l’attenuante della "minima partecipazione". Hanno presentato ricorso per entrambi gli imputati anche gli avvocati difensori, Felice Franchi e Alessandro Angelozzi. Già nell’imminenza della sentenza di primo grado Monti aveva annunciato appello contro la condanna dell’Angiulli a 16 anni, ritenendo la pena mite. Ha sottolineato che a suo avviso vi fossero "prove chiarissime" in merito alla responsabilità di entrambi i coniugi di origini pugliesi. Per la magistratura ascolana resta dunque il convincimento che la pena per la Angiulli non è proporzionata ad un omicidio premeditato di una persona che stava correndo serenamente. Secondo l’accusa lei ha partecipato attivamente col marito all’assassinio e non ha solo avuto un mero ruolo di spettatrice. Da alcuni post su Facebook emergeva l’odio degli Spagnulo verso Cianfrone. "Il tempo passa, ma le cose vengono a galla; non immagini quanto sono contenta. Mi sono fatta una boccia di Fontana fredda" scrisse Angiulli a maggio 2015 commentando il coinvolgimento di Cianfrone in un’inchiesta per concussione insieme ad un collega. La stessa pagina Fb riportava le notizie relative agli interrogatori dei carabinieri per i quali veniva evocato il carcere: "troppo comodo i domiciliari". Un altro post "festeggiava" la notizia del rinvio a giudizio dei carabinieri, con l’inizio del processo fissato all’8 febbraio 2017. "Avrò un bel regalo il giorno del mio compleanno" si leggeva fra i commenti: l’8 febbraio è il giorno in cui è nata Francesca Angiulli. I coniugi si sono difesi dicendo che la mattina del 3 giugno 2020 erano andati lungo la ciclopedonale di San Pio X per cercare gli occhiali della donna che li aveva persi il giorno prima durante un pic-nic e che indossavano guanti chirurgici per non farsi male.

p. erc.