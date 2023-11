Omicidio Mestichelli. In arrivo la sentenza civile

E’ alle battute finali la causa civile riguardante la morte di Achille Mestichelli, ascolano 53enne deceduto il 18 febbraio 2015 a seguito delle gravissime lesioni riportate in una lite avuta con il tunisino qualche giorno prima, il 13 febbraio, in una cella del carcere di Marino del Tronto dove entrambi erano detenuti. Per la sua morte è stato condannato con sentenza definitiva a 10 anni Mohamed Ben Alì, tunisino di 33 anni colpevole dell’omicidio preterintenzionale. In primo grado fu condannato a 16 anni, pena poi ridotta a 10 dalla Corte d’Appello di Ancona che ha rimosso l’aggravante dei futili motivi; questo pronunciamento è stato confermato dalla Cassazione nel 2019. L’uomo si era reso irreperibile prima che la Cassazione rendesse la sua condanna definitiva, ma martedì è stato individuato durante un controllo di Polizia a Ragusa e rinchiuso in carcere. Della vicenda si sta ora occupando il tribunale civile di Ancona sollecitato dalla moglie e dal figlio di Mestichelli; assistiti dall’avvocato Felice Franchi hanno infatti citato il ministero della Giustizia, tre agenti in servizio quel giorno nel carcere di Marino del Tronto e il direttore dell’epoca, chiedendo un risarcimento danni di un milione di euro. Obiettano, infatti, che la tragedia si è consumata anche a causa di un mancato controllo degli agenti in servizio quel giorno nel carcere di Ascoli, sostenendo che in caso di inadempienze di dipendenti dello Stato, il Ministero competente sia investito dell’onere di rifondere i danni per la responsabilità oggettiva. Respingono ogni responsabilità gli agenti del carcere, uno dei quali è difeso dall’avv. Angelozzi. Nelle prossime settimane il tribunale civile renderà nota la sua decisione. Secondo l’impianto accusatorio, quel giorno Mestichelli si ferì gravemente dopo uno schiaffo ed una spinta, battendo su uno sgabello. Dunque secondo questa ricostruzione la morte era stata una conseguenza non prevista da chi gli aveva dato lo schiaffo e la spinta, chiaramente senza l’intenzione di provocare il decesso. Non erano di questo avviso i familiari della vittima che nei vari gradi di giudizio hanno sostenuto l’ipotesi che l’ascolano fosse stato invece colpito deliberatamente e più volte, probabilmente proprio usando lo sgabello di legno sul quale c’erano tracce di sangue che gli stessi detenuti avrebbero ripulito, come pure il resto della cella.

Peppe Ercoli