Ascoli, 30 maggio 2018 - «L’unico risarcimento che volevamo era la giustizia, non abbiamo avuto neppure questa». Con grandissima amarezza Jennifer Sarchié ha commentato la sentenza della Cassazione, che ieri sera alle 22 ha respinto il ricorso presentato dopo l’appello sull’omicidio di Pietro Sarchiè. Confermati dunque l’ergastolo per Giuseppe Farina, e venti anni di carcere per Salvatore. Padre e figlio, catanesi di origine, da molti anni vivevano nell’alto Maceratese.

Negli ultimi tempi si erano dati al commercio ambulante del pesce, che compravano surgelato da un ingrosso in zona. Ma avevano un concorrente formidabile, il sambenedettese Pietro Sarchié, da sempre venditore ambulante di pesce tra i paesini sui Sibillini. Da questa rivalità è nato un omicidio, attuato il 18 giugno del 2014 a Pioraco con un agguato al sambenedettese. Ucciso a colpi di pistola, il 62enne venne nascosto tra alcuni scarti di edilizia a Valle dei Grilli, a San Severino, il suo furgone fatto a pezzi nel capannone di un’impresa edile a Castelraimondo. Il corpo venne ritrovato il 5 luglio, grazie anche alle insistenze della moglie, Ave Palestini, che non credeva che il marito potesse essersene andato senza un perché. Con le indagini si arrivò ai Farina, che vennero arrestati mentre erano in Sicilia.

Il padre, dopo aver inizialmente negato tutto, alla fine ammise di essere stato lui a sparare a Sarchié, assicurando che il figlio invece non c’entrava nulla. Molte prove erano però anche a carico del ragazzo, Salvatore: sebbene lui si proclamasse innocente, e chiedesse di essere perdonato per la sua giovane età, in primo grado con il rito abbreviato il giudice Chiara Minerva di Macerata inflisse a entrambi l’ergastolo. In appello, invece, la pena è stata ridotta per il ragazzo: con l’attenuante della giovane età, che ha fatto venir meno l’aggravante della premeditazione, la pena per lui è scesa a 20 anni di reclusione.

Contro questa seconda sentenza, hanno fatto ricorso in Cassazione la procura generale di Ancona e i familiari, chiedendo che si riconoscesse il ruolo del ragazzo, primo interessato a subentrare a Sarchié nel mercato ambulante del pesce, e chiamato in causa da numerosi indizi raccolti dai carabinieri. Anche gli avvocati Felice Franchi e Francesco Voltattorni, per i due imputati, si sono rivolti alla Corte chiedendo pene più miti.

Dopo la discussione, ieri sera tardi da Roma è arrivata la sentenza: tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, e le condanne restano quelle fissate dalla corte d’appello. «Siamo molto dispiaciuti – ha commentato Jennifer Sarchiè, che con la madre e il fratello, assistiti dagli avvocati Nicodemo Gentile e Daniele Fabrizi aveva insistito perché il caso venisse riesaminato –, c’erano gli elementi per tornare in appello e riformare le sentenze. L’attenuante della giovane età non può essere data sempre, altrimenti che messaggio passa? La vita di una persona vale zero? Perdoniamo tutti? Non c’è alcuna considerazione per le famiglie delle vittime».