Omicidio stradale, giovane rischia fino a 10 anni

La Procura di Teramo ha chiuso le indagini a carico dell’ascolano accusato di aver causato un incidente stradale nel quale, dopo sette mesi di ricovero in stato di coma presso l’ospedale di Giulianova, è morta una donna di 60 anni residente a San Benedetto. Il sinistro mortale avvenne l’11 settembre 2022 lungo la Bonifica nel territorio di Ancarano. La tunisina era all’interno di un’auto parcheggiata a bordo strada quando contro la vettura andò a sbattere un’altra auto condotta da un ascolano 35enne che ne aveva perso il controllo. L’uomo, difeso dall’avvocato Gramenzi, all’epoca venne indagato per lesioni personali gravissime e dopo il decesso della donna di origini africane l’imputazione è diventata di omicidio stradale aggravato dalla guida senza patente, dalla velocità elevata e dalla guida in stato di ebrezza: rischia una pena da 8 a 10 anni di carcere. Era alla guida di una Fiat Stilo quando ha perso il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada impattando violentemente contro una Peugeot 206 all’interno della quale c’era la donna. Uno scontro che ha causato gravi conseguenze per entrambi i soggetti coinvolti e praticamente distrutto le rispettive autovetture. I sanitari del 118 ricoverarono d’urgenza la donna di origini nordafricane all’ospedale Mazzini di Teramo. L’uomo venne sottoposto a prelievo di sangue per stabilire se al momento dell’incidente avesse assunto quantità non consentite di alcolici o sostanze psicotiche. L’esito fu negativo per le sostanze, ma di poco positivo per l’alcol.