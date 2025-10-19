Omicidio-suicidio, in dubbio le autopsie sui coniugi

Salvo colpi di scena potrebbe essere sufficiente una ricognizione cadaverica per accertare le cause della morte di Mario Cutella e Vanda Venditti, i due anziani trovati senza vita giovedì scorso nella loro abitazione di via Stamira, a San Benedetto. Sarà comunque il medico legale incaricato dalla Procura di Ascoli Piceno a decidere se procedere o meno con l’autopsia, dopo aver completato tutte le valutazioni tecniche sul caso. Nel frattempo sono terminate le verifiche all’interno dell’abitazione, dove i carabinieri hanno eseguito un’attenta ispezione in ogni stanza.

Non è stato trovato alcun biglietto, messaggio o segno scritto che possa spiegare il gesto estremo compiuto dall’ex infermiere. Nessuna parola d’addio, nessuna spiegazione lasciata ai familiari: Mario ha covato tutto dentro di sé, senza confidarsi con nessuno, fino al momento in cui ha deciso di porre fine alla vita della compagna e poi alla propria. Gli investigatori ritengono che l’uomo abbia meditato quel gesto da tempo, schiacciato dal dolore e dalla disperazione di vedere peggiorare la salute di Vanda, con la quale aveva condiviso decenni di vita.

Da tempo la donna era ospite della Rsa di Massignano, dove Mario si recava regolarmente per starle accanto. Giovedì, invece, aveva chiesto che lei venisse riportata a casa, in via Stamira, per trascorrere qualche ora insieme. Poco dopo, la tragedia. Quella visita, però, si è trasformata nell’ultimo incontro. Intorno alle 17, il personale della Rsa, non ricevendo risposte al telefono, ha raggiunto l’abitazione per riprendere la donna. Quando hanno aperto la porta, hanno trovato entrambi i corpi senza vita, seduti uno di fronte all’altro in camera da letto. Mario era malato, ma le condizioni della compagna da qualche tempo erano molto più gravi. I due non avevano figli. Alcuni parenti vivono tra Marche e Abruzzo, e due nipoti, avvisati dai Carabinieri, sono arrivati pochi minuti dopo la scoperta. Mario aveva anche un fratello che vive in Germania.

L’ex infermiere aveva lavorato tra Giulianova e San Benedetto, dove era conosciuto e stimato, mentre la compagna aveva prestato servizio per anni all’ospedale di Giulianova. Una coppia tranquilla, riservata e molto legata, descritta da amici e vicini come due persone gentili, unite fino alla fine da un legame profondo che la malattia e la solitudine avevano reso fragile, fino al tragico epilogo.

