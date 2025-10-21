Omicidio-suicidio, oggi i funerali. L’ultimo saluto alla coppia di anziani

Si terranno oggi alle 17 nella Casa Funeraria Gerardini di Giulianova (Teramo), i funerali congiunti di Mario Cutella e Wanda Venditti, la coppia di ottantenni trovata senza vita giovedì scorso nella loro abitazione di via Stamira. La celebrazione avverrà in forma semplice e raccolta, così come desiderato dai familiari. A piangerli oggi sono i nipoti Francesco e Daniela e il fratello Francesco per Mario, insieme alle sorelle Elide e Teresa e al fratello Claudio per Wanda. Le due famiglie hanno espresso il desiderio di non ricevere fiori ma opere di bene.

Un omicidio-suicidio maturato nella disperazione: entrambi ex infermieri, avevano condiviso una vita insieme tra Giulianova e San Benedetto, costruendo un rapporto profondo, saldo, ma messo a dura prova negli ultimi mesi dal peggioramento delle condizioni di salute di Wanda. Giovedì pomeriggio, l’anziana era stata accompagnata a casa per trascorrere alcune ore con Mario, come avveniva periodicamente. Intorno alle 17, però, gli operatori della Rsa di Massignano, non ricevendo risposta al telefono, hanno deciso di recarsi in via Stamira. Quando sono entrati, hanno trovato gli anziani in camera da letto, uno di fronte all’altra. Mario Cutella avrebbe sparato alla compagna con una pistola legalmente detenuta, per poi rivolgere l’arma contro se stesso.