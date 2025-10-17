Omicidio suicidio a San Benedetto, i vicini increduli: “Doveva cucinare i tortellini per lei”

San Benedetto (Ascoli), 17 ottobre 2025 – C’è sconcerto, dolore, incredulità tra gli abitanti di via Stamira nella zona turistica di San Benedetto, dove nel pomeriggio di ieri si è consumato l’omicidio-suicidio fra due anziani ottantenni. L’uomo, Mario Cutella, ha colpito, uccidendola, la compagna con una pistola poi si è tolto la vita con la stessa arma. E’ ancora sconvolto, parla a fatica, cerca di farci capire cos’è accaduto, un suo vicino di casa che si porta le mani sul volto come se stesse cercando di scavare nella sua memoria.

“Abitiamo nell’appartamento accanto – racconta l’uomo – Lo conoscevo benissimo Mario. Eppure non ci siamo accorti di nulla, nessun rumore di spari. Oggi aveva fatto tornare la compagna a casa per farle rivedere la casa, ma nulla poteva far immaginare una cosa simile. Vanda aveva avuto un ictus e non si era più ripresa e lui ogni settimana andava a trovarla nella Rsa di Massignano. L’ho visto stamattina ed era tranquillo come sempre”.

Omicidio suicidio, via Stamira

In strada si alternano i vicini di casa, si affacciano alle finestre, vanno avanti e dietro nei cortili delle loro abitazioni. “Poco prima di pranzo ho parlato con Mario – racconta Anna – mi aveva detto che oggi cucinava i tortelli e che stava aspettando l’arrivo di Vanda. Allora gli ho detto che sarei andata a casa per salutarla, perché sapevo che lei spesso domandava di me. Poiché non mi ha risposto, allora io, per rispetto, non ci sono andata. A sapere che sarebbe andata a finire così, mi sarei presentata”.

Anna riflette un attimo poi continua a raccontare di Mario: “Era una persona riservata, qualche volta gli ho offerto anche un piatto di verdura, ma ha sempre rifiutato. Diceva che non poteva mangiarla per ragioni di salute. Anche lui aveva molti acciacchi. Un giorno mi ha detto che non ce la faceva più a tirare avanti con questi problemi. Mi disse che aveva fatto una visita all’ospedale di Ascoli e che il dottor Milanesi l’aveva messo in lista per un intervento cui doveva sottoporsi a breve, ma appariva sempre molto tranquillo”.

Tutti i vicini raccontano di non aver sentito nulla e di non essersi accorti di nulla, fino all’arrivo delle forze dell’ordine, ma c’è un uomo che abita sul retro dell’appartamento della coppia che invece ha raccontato di essersi accorto di qualcosa: “Ho senti degli scoppi ed ho pensato che nella casa di Vanda fosse in corso una festa e che stavano scoppiando i palloncini – racconta l’uomo – invece si stava consumando la tragedia”.

E’ un evento che ha sconvolto la comunità e che a San Benedetto non si era mai verificato prima.