Omicidio sul lungomare, abbreviato per tutti

Saranno processati con rito abbreviato tutti i giovani coinvolti, a vario titolo, nella rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto all’alba del 16 marzo 2025 nella quale è morto il giovanissimo Amir Benkharbouch e sono rimasti feriti Federico Di Stanislao, Raul Denis Rotaru, Helmi Nessibi e Daniele Seghetti. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli Simona D’Ottavi ha accolto le richieste degli avvocati difensori che, in caso di condanna, grazie alla scelta del rito abbreviato potranno godere di uno sconto di pena di un terzo.

Il processo riguarderà Federico Di Stanislao, 21 anni di Giulianova (Teramo), Denis Raul Rotaru, 23 anni di Giulianova, Helmi Nessibi, 30 anni di Grottammare, Daniele Seghetti, 31 anni di Grottammare e Francesco Sorge 31 anni di San Benedetto. Di Stanislao, difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, è accusato di omicidio di persona diversa da quella alla quale era diretta l’offesa, il suo amico Benkharbouch, colpito per sbaglio al torace destro "con una lama sottile e affilata" che ha procurato un’emorragia massiva, con esito mortale. Il ragazzo è accusato, in concorso, anche di tentato omicidio e lesioni gravi per aver accoltellato all’addome, con la stessa arma, Daniele Seghetti, con conseguente asportazione della milza all’ospedale di Torrette ad Ancona (40 giorni di prognosi).

Rotaru, difeso dagli avvocati Francesco Gozzi e Gianfranco Di Marcello, è accusato di tentato omicidio per aver utilizzato un machete contro Daniele Seghetti, che è riuscito a schivare i fendenti; è imputato, in concorso, di lesioni gravi per aver ferito alla testa e al torace Nessibi (30 giorni di prognosi). Sorge, difeso dagli avv. Maurizio Cacaci e Francesco Voltattorni, deve rispondere, in concorso, di lesioni gravi per aver colpito al volto Rotaru (20 giorni) e Di Stanislao (15 giorni) utilizzando la catena di sicurezza di una bicicletta. A tutti e tre è contestata l’accusa di porto abusivo di armi atte ad offendere, utilizzate davanti alla discoteca Kontiki dove avvennero i fatti gravissimi. Con loro devono rispondere di rissa anche Nessibi e Seghetti.

Si è costituita parte civile la madre di Amir Benkharbouch. L’impianto accusatorio è basato sulle indagini dei carabinieri, sui risultati degli accertamenti dei medici legali, ma soprattutto sulle immagini delle telecamere di sicurezza interne ed esterne al Kontiki e su quelle esterne all’Hotel Arlecchino. Le telecamere hanno ripreso con cruda chiarezza i momenti salienti della rissa, compresi quando sono state inferte le coltellate mortali ad Amir Benkharbouch.

Peppe Ercoli