On the Road, campagna per poter installare l’impianto fotovoltaico

La Cooperativa On the Road, da 30 anni al fianco delle persone in situazioni di vulnerabilità, sta per concludere la sua campagna di raccolta fondi per il progetto ‘Energia Solidale – energia pulita al servizio della comunità’. La scadenza è fissata per il 5 febbraio e c’è ancora tempo per contribuire a una causa fondamentale per il futuro della cooperativa e delle persone che quotidianamente sostiene.

L’obiettivo della campagna è raccogliere 33.000 euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico presso la sede della cooperativa in contrada San Giovanni a San Benedetto. Un progetto che punta non solo a ridurre i costi energetici, ma anche a reinvestire le risorse risparmiate in più servizi per chi si trova in situazioni di marginalità sociale.

"Ogni donazione, grande o piccola, è un passo importante verso un futuro più sostenibile e giusto per tutte le persone che ogni giorno si affidano ai nostri servizi – fanno sapere i vertici della cooperativa sociale – Abbiamo bisogno del supporto di tutti per raggiungere l’obiettivo e garantire che la nostra attività possa continuare a crescere e migliorare.

La campagna è stata lanciata grazie al Bando Impatto + di Banca Etica e ha già visto la partecipazione di molti, ma siamo ancora lontani dal raggiungere la cifra necessaria per realizzare il progetto. Le donazioni possono essere effettuate tramite la piattaforma online di Produzioni dal Basso, dove sono disponibili anche dettagli sul progetto e sulle ricompense riservate a chi sostiene la causa".

Marcello Iezzi