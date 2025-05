On the road, ok al bilancio. Torquati: "Al fianco degli ultimi"

"Continuiamo la nostra opera al fianco di chi è rimasto ai margini". Martedì scorso nella sede della cooperativa sociale di On the Road di San Benedetto del Tronto, si è tenuta l’annuale assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio. Un appuntamento di fondamentale importanza per la vita della cooperativa, che ha visto una partecipazione ampia e consapevole da parte della base sociale.

Nel corso dell’assemblea sono stati approvati all’unanimità il Bilancio Sociale 2024 e il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024, documenti che fotografano l’impegno, i risultati e l’impatto generato nel corso dell’ultimo anno dalle attività della cooperativa nei territori in cui opera. Un altro punto all’ordine del giorno ha riguardato il rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea ha proceduto alla votazione per il nuovo Consiglio d’Amministrazione, che guiderà la cooperativa per il prossimo triennio. Sono stati eletti: Stefania Torquati (foto), Silvia Fabrizi, Laura Gaspari, Massimo Ippoliti e Antonio Giammarino.

Di seguito il neo Consiglio si è poi riunito per eleggere le cariche esecutive, confermando Stefania Torquati come presidente e Silvia Fabrizi come vicepresidente della Cooperativa On the Road. "Un passaggio che segna un momento significativo per la nostra realtà, che ha recentemente festeggiato 30 anni di attività al fianco delle persone marginalizzate – affermano i vertici riconfermati - un rinnovato slancio verso il futuro, nella continuità dei valori che da sempre ispirano il nostro agire sociale".

La cooperativa ringrazia il Consiglio uscente per il lavoro svolto con dedizione e spirito di servizio e augura buon lavoro al nuovo gruppo dirigente, chiamato a guidare On the Road nelle prossime sfide. Con quattro sedi operative tra Marche, Abruzzo e Molise, On the Road è un punto di riferimento per gli ambiti di cui si occupa: tratta e sfruttamento, inclusione migranti, violenza di genere, marginalità, servizi al lavoro e formazione.

In occasione della ricorrenza dei 30 anni di fondazione la presidente riconfermata mise in evidenza come negli anni la cooperativa sia riuscita costantemente ad adeguarsi e a rispondere alle necessità delle persone e del tempo che si vive, sempre con la vision finalizzata alla costruzione di percorsi di autodeterminazione, lottando per la giustizia sociale e per creare luoghi di diritti. Altro impegno primario per On the Road è e il costante contatto con le realtà imprenditoriali del territorio per l’inserimento degli ospiti assistiti nel mondo del lavoro.

Marcello Iezzi