Ondata di caldo, l’estate non finisce mai

In attesa dei dati definitivi sulle presenze in questa particolarissima estate 2023, nel Piceno c’è comunque da registrare il soggiorno di un bel numero di turisti in questa prima settimana di settembre. Settembre è un mese che solitamente non fa la differenza sulla stagione, perché il grosso delle presenze è stato registrato tra luglio e agosto, viste anche le piogge di giugno. Ma le previsioni meteo per la prossima settimana evidenziano, in questa epoca di crisi climatica, un nuovo rialzo termico. L’intenso ciclone mediterraneo posizionato sullo Ionio meridionale si sta gradualmente allontanando verso sud in direzione del Mar Libico. Su gran parte dell’Europa l’ondata di caldo sta portando temperature fino a 8-12 gradi sopra la media. Anche qui nel Piceno tornerà a farsi sentire il caldo con temperature ben oltre la norma, fino a valori diffusamente oltre i 30 gradi, con punte di 33-35 gradi fra domenica e i primi giorni della prossima settimana, periodo in cui è previsto l’apice di questa fase di caldo estivo settembrino. Insomma, almeno fino a domenica 17 settembre il bel tempo aiuterà a chiudere la stagione con una buona presenza di turisti. Questa ultima coda del turismo che ha optato per le ferie settembrine in modo da cogliere prezzi più abbordabili nelle strutture ricettive, può essere di grande aiuto a ‘salvare’ una stagione non certo da ‘tutto esaurito’. Colpa di una minore disponibilità economica delle famiglie, che hanno dovuto fare i conti con numerosi rincari, ma anche l’alluvione di primavera ha dirottato il flusso turistico in altre zone soprattutto per il timore di un mare Adriatico non troppo pulito.

Valerio Rosa