Ondata di furti in Vallata. Ecco le super telecamere

@Raid di furti, Spinetoli corre ai ripari: potenziata la videosorveglianza. Nuovi occhi elettronici ‘intelligenti’ si accenderanno per il controllo del territorio. Le ultime ondate di furti che hanno colpito soprattutto la frazione di Spinetoli capoluogo hanno destato forte preoccupazione tra i cittadini e il Comune si è detto pronto a correre ai ripari, potenziando il sistema degli occhi elettronici presenti nel paese. Il sindaco, Alessandro Luciani si è affidato ad un nuovo sistema di videosorveglianza territoriale e di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana. "Si tratta - ha chiarito il Sindaco - di un sistema di videosorveglianza Ocr con lettura delle targhe, per potenziare il sistema di sicurezza del nostro territorio comunale. Questa azione di l’implementazione delle telecamere l’avevamo già preannunciata durante l’assemblea pubblica che si è tenuta a Spinetoli. Al di là delle telecamere - prosegue il Sindaco -, fondamentali per la sorveglianza del territorio, come abbiamo avuto modo di ribadire, anche nel recente incontro pubblico organizzato con le forze dell’ordine, è la collaborazione dei cittadini per cui, qualora qualcuno veda qualche movimento sospetto, è invitato a segnalare a polizia locale o carabinieri".

Le nuove telecamere saranno in grado di leggere il numero di targa di un veicolo in transito all’interno dell’inquadratura e quindi tutte le auto che circoleranno all’interno del comune non sfuggiranno agli occhi ‘intelligenti’ delle nuove telecamere. Il nuovo sistema di videosorveglianza verrà installato nei seguenti punti: in Via Vittorio Emanuele II, uscita svincoli superstrada: inoltre in via De Gasperi intersezione Via Salaria, Via Salaria intersezione svincolo località San Pio X e infine in Via G. Marconi. Gli occhi elettronici saranno accesi nei prossimi mesi e saranno in grado di controllare tutti; chi entra e chi esce da Spinetoli. I finanziamenti per la realizzazione dell’impianto è il frutto di una compartecipazione ministeriale e del Comune di Spinetoli.

Maria Grazia Lappa