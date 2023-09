One Lab Contemporary, ecco la rassegna "Indipendenti, Ribelli e Mistici"

Dopo la pausa estiva riprende, presso lo spazio One Lab Contemporary di Ripatransone, la rassegna "Indipendenti, Ribelli e Mistici", che coinvolge autorevoli protagonisti della cultura italiana, che dai propri ambiti stanno costruendo un pensiero in grado di cogliere un senso di unità universale. Oggi pomeriggio, alle ore 19 arriverà da Bologna, dove insegna morale fondamentale, il domenicano François-Marie Dermine, presidente del Gris, che attraverso la sua esperienza diretta di esorcista parlerà di come le potenze e le forze invisibili riescano a condizionare comportamenti e scelte. Una serata dal notevole interesse che indaga un lato inaspettato della nostra quotidianità, quello più insondabile. Indipendenti, Ribelli e Mistici è un’audace rassegna d’incontri d’autore, promossa dall’artista Mario Vespasiani e dalla musa Mara, che si occupa di dare sostanza e visibilità al pensiero sperimentale e d’avanguardia.