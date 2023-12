Onorificenze al Merito: "Ecco i nuovi cavalieri"

Il Salone ’De Carolis’ della Prefettura ha fatto da palcoscenico per la cerimonia di consegna dei diplomi dell’Ordine ’Al merito della Repubblica Italiana’ ieri, sebbene le onorificenze fossero state già conferite con decreto del presidente della Repubblica il 2 giugno. Ottenere il diploma dell’ordine è un riconoscimento che spetta a chi "ha fatto qualcosa in più rispetto a quello che normalmente si fa" come sottolinea il Prefetto di Ascoli Carlo De Rogatis. Difatti nasce per "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Così, tra le autorità civili, militari e religiose della provincia, si è svolta la consegna dei diplomi. A riceverlo la dottoressa Caterina Stefania Ceccarani che si è distinta a marzo 2020 nel coordinamento dell’unità di emergenza necessaria durante il periodo pandemico, il luogotenente Claudio Galasso al quale va l’onorificenza per "dedizione al servizio e forte senso del dovere". Dopo il riconoscimento a ‘Il Tiglio’, sito in località San Biagio di Montemonaco, come primo ristorante stellato nell’ascolano lo chef Enrico Mazzaroni ottiene il diploma dell’ordine per il suo forte impegno di promozione del territorio, insieme a lui anche l’ufficiale maresciallo Andrea Felicetti, l’ufficiale graduato aiutante Philippe Spitali e l’ufficiale Pietro Trevisani.

Insignito anche il sostituto commissario coordinatore Paolo Giovanni Ranaldi per le "elevate capacità tecnico professionali durante il soccorso in occasione degli eventi sismici del 2016" come anche l’appuntato scelto qualifica speciale Stefano Spagnoli e il dottor Filippo Stragapede, al quale va il merito per aver contribuito alla costituzione della questura di Fermo.

o.f.