Open day a ’Il Riccio’: che festa

Giornata straordinaria con l’Open day nell’azienda agricolo di Apicoltura ‘Il Riccio’ che produce miele e olio, in contrada Valentino a Castel di Lama. Un appuntamento all’insegna della produzione, degustazione, laboratori, cibo, musica e magia. I visitatori si sono immerse nelle verdi colline di Caste di Lama per conoscere da vicino il lavoro dell’apicoltore, il mondo delle api e la produzione del miele e dei suoi derivati. L’azienda si trova lungo la provinciale Mezzina, in una bella zona paesaggistica con vista sulla Vallata del torrente Lama, che dà il nome a Castel di Lama. L’azienda si occupa oltre che di produzione dell’olio anche di allevamento di api e della vendita diretta sia nell’azienda, nelle sagre, nelle fiere e nei mercati del territorio. Ai numerosi partecipanti gli organizzatori hanno offerto una colazione, successivamente si è tenuta una dimostrazione di smielatura dal vivo del nuovo miele in laboratorio e degustazione, inoltre è stata organizzata una visita guidata in apiario con le tute da apicoltore. C’è stata anche la possibilità di pranzare, con selezioni di formaggi, miele e arrosticini. Infine si è tenuta la dimostrazione di smielatura dal vivo del nuovo miele in laboratorio e degustazione e infine laboratorio pratico ‘Realizza la tua candela in cera d’api’, ma anche la pittura delle casette delle api, presenti per l’occasione anche i trucca bimbi. "E’ stato un grande successo – dichiara il titolare Riccardo D’Angelo – grazie al nostro lavoro, al nostro impegno stiamo ridando valore ad una zona, ci sono state più di 500 presenze, tante persone, che hanno potuto constatare con i loro occhi la nostra produzione naturale, ottenuta in un ambiente sano, incontaminato. In particolare i bambini hanno assaporato la libertà".

Maria Grazia Lappa