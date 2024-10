Open day al gattile per conoscere i mici in cerca di famiglia

Si è svolto domenica l’Open day all’oasi felina di Grottammare, gestita dai volontari dell’associazione "Amico fedele" che ha visto una numerosissima partecipazione dei cittadini, in particolare di tante famiglie con bambini. Lo scopo, far conoscere alla cittadinanza i gatti ospiti presso la struttura e favorirne le adozioni, anche a distanza, promuovere il concetto di adozione consapevole e, in via generale, la coscienza del rispetto verso gli altri esseri senzienti. È stata colta l’occasione per illustrare brevemente la normativa inerente le colonie feline e le responsabilità in capo agli enti locali. L’evento ha contemplato la presenza di 2 volontari con la qualifica di consulenti della relazione felina, conseguita presso la S.I.U.A. di Bologna, a disposizione per rispondere alle tante domande dei visitatori. La presidente Concetta Agostini, ringrazia il sindaco Rocchi e l’assessore Biocca per la loro visita. "La giornata di apertura straordinaria rappresenta anche un’opportunità per scoprire e apprezzare il lavoro svolto con dedizione dai volontari dell’oasi – affermano Rocchi e Alessandra Biocca - Qui, ogni felino trova non solo un ricovero, ma anche amore, attenzione e, soprattutto, la possibilità di essere adottato".