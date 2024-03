Open day sulla Sclerosi. Multipla

Informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione sulla Sclerosi Multipla, in particolare, sui disturbi cognitivi correlati, quali difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale e sull’importanza della diagnosi precoce. Questo l’obiettivo dell’Open Day che si svolgerà domani presso la Ast di Ascoli. La Neurologia, diretta da Cristina Paci, ha aderito all’iniziativa e saranno accolti gratuitamente i pazienti dalle 9 alle 11 al presidio ospedaliero di San Benedetto (4° piano), dove il referente dell’ambulatorio Sclerosi Multipla, Giordano D’Andreamatteo con la collaborazione della neuropsicologaSara Tiberi, eseguiranno test di screening cognitivi e attività di informazione sulla malattia e i disturbi cognitivi; dalle 12 alle 15 i pazienti potranno invece usufruire di tali servizi c/o la piastra ambulatoriale dell’ospedale Mazzoni di Ascoli (stanza numero 27) dove troveranno la referente dell’ambulatorio sclerosi multipla, Gabriella Cacchiò e la dottoressa Tiberi. "La sclerosi multipla è una malattia neurologica degenerativa che ha una spiccata connotazione al femminile: basti pensare che le donne hanno una probabilità 2-3 volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto agli uomini – commenta la direttrice Ast Nicoletta Natalini – viene diagnosticata tra i 20 e 40 con pesanti ripercussioni sulla qualità di vita delle pazienti a causa delle disfunzioni che sono ad essa associate, le quali possono manifestarsi anche nelle fasi di esordio della stessa. Il nostro obiettivo – conclude – è essere al fianco delle donne con sclerosi multipla dando loro degli strumenti per conoscere e affrontare meglio la malattia".