’Open Mind’ per il diritto allo studio

Parte da Ascoli una nuova, importante Fondazione per attività di solidarietà e, in particolare, per garantire a tutti i ragazzi il diritto di studio. Si chiama ‘Open Mind’, con la massima apertura per aiutare a garantire i diritti di tutti e, in particolare, dei bambini, ed è un’iniziativa dell’infaticabile imprenditore ascolano Stefano De Angelis, Ceo della società Giocamondo Study leader a livello nazionale nel settore dello studio all’estero per ragazzi. La nuova Fondazione di solidarietà è stata costituita ieri nello studio del notaio Calvelli, in occasione del 50° compleanno di Stefano De Angelis, con una dotazione iniziale di 30.000 euro. L’ente fondatore è la società Deas che ha nominato tre membri del consiglio di amministrazione: oltre al presidente Stefano, ci sono il padre Giuseppe e il fratello Simone. Gli altri due membri del Cda sono sono Serafina Ionni ed Edoardo Laurenzi (vice presidente). Riferimento operativo sarà Beatrice Capriotti. La Fondazione è stata dedicata alla mamma di Stefano De Angelis recentemente scomparsa.

"Si apre, proprio da Ascoli, un percorso – ha sottolineato il presidente – che si impernierà sulla promozione dell’educazione, sulla creazione di una rete di supporto internazionale, sul sostegno della dignità dei bambini e del loro futuro garantendo il diritto allo studio, collaborando con associazioni locali, nelle varie zone del mondo in cui si andrà ad intervenire per supportare l’accesso all’ educazione e al benessere, intervenendo nelle aree più vulnerabili. Ci muoveremo contando sulla sensibilità delle persone e delle aziende".

La Fondazione è stata presentata ieri alla Libreria Rinascita alla presenza dell’assessore all’infanzia Annagrazia Di Nicola. Un primo progetto della neonata Fondazione "Open Mind" è già stato individuato e riguarda una Paese come le Filippine, dove si calcola che ogni anno vengano abbandonati circa 250.000 bambini. Questi bambini diventano "senza tetto" e vivono per strada, spesso in condizioni estremamente difficili. "È fondamentale garantire l’accesso all’educazione ai bambini in difficoltà – ha concluso Stefano De Angelis che ha visitato personalmente quei luoghi – poiché nelle Filippine le scuole non sono gratuite e l’educazione rappresenta un investimento per il futuro. Abbiamo individuato due associazioni locali che ci aiuteranno e la prossima estate manderemo già 10 studenti, anche ascolani, a svolgere un’attività di volontariato coi bambini ospiti di quella struttura. Proprio da Ascoli partirà, dunque, un’intensa attività di solidarietà a livello nazionale e internazionale. Le donazioni sono già possibili al seguente Iban: IT70X0103013502000001899375.

Valerio Rosa