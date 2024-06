Opera contesa di Fazzini, si muovono i carabinieri

La questione legata all’acquisto della scultura di Pericle Fazzini ’Il giovane che declama’ da parte del comune di Grottammare per implementare il percorso fazziniano, è ancora in stallo ma qualcosa si muove. In stallo poiché mancano ancora molti passaggi per arrivare all’obiettivo finale, ma qualcosa si muove nel senso che dopo l’esposto presentato ai carabinieri della stazione di Grottammare da parte dell’artista, poeta e scrittore cuprense Giorgio Voltattorni, è scattata l’attività della Procura della Repubblica di Ascoli e dei carabinieri Tutela del Patrimonio di Ancona, che si sono recati in comune per accertamenti e per acquisire documentazioni sul caso.

Va ricordato che inizialmente per l’acquisto della scultura l’erede di Fazzini aveva chiesto una cifra di oltre 200mila euro, poi divenuta 120mila, somma che secondo Voltattorni sarebbe esagerata per via di una serie di motivi. Il Comune intanto aveva deciso di affidare a un esperto la valutazione dell’opera e dopo il polverone sollevato dall’artista cuprense, che denunciò il caso proprio attraverso le colonne del nostro giornale, l’Ufficio cultura, incaricato dal Consiglio comunale, ha deciso di investire del problema la Soprintendenza archeologica delle belle arti di Ancona. Oggi apprendiamo che la risposta, dopo mesi d’attesa, è arrivata e che c’è un nominativo.

Un personaggio molto esperto, che dovrà fare una stima dell’opera che, com’è noto, è stata ricavata da una scultura di legno realizzata dall’artista grottammarese. Inizialmente l’erede aveva chiesto 203mila euro, poi 180mila e infine 120mila, ma secondo Voltattorni la scultura potrebbe valere poco più del costo della fusione, poiché sulla scultura mancherebbero alcuni requisiti tecnici.

"Ora i tempi si sono notevolmente allungati – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – per cui ci sono dei passaggi che dovremo aggiornare. Per esempio abbiamo dovuto prolungare di qualche mese l’assicurazione sulla scultura che si trova esposta sul lungomare centro di Grottammare, ma la cosa principale, dopo la valutazione che sarà fatta dall’esperto, dovremo di nuovo incontrare l’erede per capire se, nel frattempo, le intenzioni sono cambiate". Insomma tutto resta ancora sospeso. E Voltattorni commenta che "ben venga il percorso fazziniano a Grottammare, ma consiglio di rimanere nel solco che aveva tracciato l’ideatore, l’ex sindaco Luigi Merli, acquistando solo opere sulla cui autenticità, valore e prezzo congruo non vi siano dubbi, com’è accaduto per l’acquisto del ’Ragazzo con i gabbiani’ alla radice della pista ciclo pedonale e com’era stato ipotizzato, l’acquisto de ’Il ragazzo sotto la pioggia’".

Marcello Iezzi