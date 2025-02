Opera speciale donata ai carabinieri

La pittrice Veronica De Angelis di San Benedetto ha realizzato un’opera pittorica dedicata all’Arma dei carabinieri della provincia di Ascoli: un omaggio alla loro dedizione, coraggio e impegno quotidiano per la sicurezza e la protezione della nostra comunità, interpretando al meglio il valore simbolico e umano di questa storica Istituzione. Il quadro, frutto di una visione artistica unica, celebra la figura del Carabiniere come emblema di forza, giustizia e protezione, valorizzando soprattutto la relazione tra i militari e il territorio in cui prestano servizio.

Il carabiniere a cavallo, simbolo che rievoca la tradizione della quintana ascolana, appare come un emblema di autorità e dignità, ma anche di vicinanza al popolo, uscendo dalle onde del mare che rappresentano il marasma del crimine che viene schiacciato dagli zoccoli del nobile animale. "La visione artistica dell’autrice – commenta il comandante provinciale Domenico Barone – ha saputo raffigurare sapientemente la presenza e la funzione dell’Arma dei Carabinieri nella nostra provincia, trasformando un tema di grande rilevanza sociale in un’opera che parla al cuore di chi la osserva".

Le figure protettive di Sant’Emidio e San Benedetto, che abbracciano e proteggono le nostre città, diventano il simbolo di un legame indissolubile tra i santi e la loro comunità, così com’è altrettanto forte il legame fra l’Arma dei Carabinieri e la cittadinanza picena. Il modo in cui hai interpretato i colori, le forme e i dettagli del quadro è straordinario. Ogni tratto sembra raccontare una storia di coraggio, dedizione e impegno, riuscendo a trasmettere non solo la figura del Carabiniere, ma anche i valori di giustizia, protezione costante e quotidiana rappresentati dalla raffigurazione del giorno e della notte.