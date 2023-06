Operai ancora al lavoro lungo le spiagge Le conseguenze delle mareggiate non sono finite

Sono giornate intense per gli operai del comune di Grottammare. Ieri mattina, già alle cinque, erano all’opera lungo le spiagge per rimuovere il materiale trasportato a rive dalle ultime mareggiate. Quantità consistenti di canne, tronchi, plastica che arrivano dai corsi d’acqua. Un’opera urgente per far trovare gli arenili pronti per la balneazione ai turisti che in questi giorni stanno arrivando nelle strutture ricettive della Perla dell’Adriatico. Avviati i lavori di setacciatura delle spiagge libere per opera della ditta Forlini, incaricata dalla Picenambiente, che ha in appalto i lavori di sistemazione degli arenili. Domani, invece, inizieranno le attività per la separazione dell’ingente quantità di materiali rimossi dopo le prime violente mareggiate, accatastato a nord e a sud della foce del torrente Tesino. Il legname sarà trasportato in discarica, mentre la sabbia sarà impiegata per rinfoltire la vicina spiaggia dei cani.