Operai fannulloni, ancora polemica

L’opposizione rincara la dose contro il sindaco Alessandro Lucciarini per il caso del post su facebook, in cui ha messo alla berlina i presunti operai fannulloni con un ordine di servizio a disputare un torneo di carte anziché andare a lavoro. Dopo la prima reazione ‘a caldo’, con una nota stampa di condanna nei confronti del primo Cittadino nel giorno in cui tutti gli organi di stampa locali e nazionali si sono occupati del caso, i consiglieri Roberta Capocasa, Giada Pierantozzi, Luca Iaconi e Luca Vitale, sono tornati sulla vicenda con un nuovo comunicato per stigmatizzare l’operato del Sindaco e nelle ultime ore hanno anche aggiunto un’interrogazione per il prossimo consiglio comunale. Dopo aver ripercorso la vicenda, i consiglieri evidenziano che "gli operai sono stati sottoposti a gogna mediatica con giudizi che ledono la loro dignità personale e lavorativa" e che tutto quello che ne è scaturito ha comportato per la nostra Città una pubblicità negativa che ci ha fatto passare in un baleno da Borgo più bello d’Italia a Borgo di fannulloni e sfaticati". Nell’interrogazione i consiglieri di minoranza chiedono al Sindaco, fra l’altro, se "ha valutato che la sua pensata potesse avere un ritorno di pubblicità negativa".

Marcello Iezzi