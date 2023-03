Operai in arrivo per sistemare le aree verdi di Marano

Gli operai del comune di Cupra al lavaoro per la manutenzione del verde sul lungomare, nel centro abitato del paese e poi nello sfalcio dell’erba nei quartieri, secondo un programma già stabilito dall’Ufficio Manutenzioni. Gli abitanti di Marano, a ogni modo, evidenziano la necessità di procedere quanto prima alla sistemazione del borgo medioevale, dove cominciano ad arrivare i primi visitatori. Lasciando da parte, per il momento, le zone meno frequentate, l’attività di sfalcio dovrebbe riguardare gli angoli più caratteristici di Marano, quelli panoramici, dove sono stati riscoperti e attrezzati sentieri, dove sono stati sistemati tavoli da pic nic e dove ci sono percorsi che si affacciano sul mare divenuti impraticabili per la presenza di erba molto alta che ha inglobato tutto, attrezzature e steccati di protezione. Gli addetti ai lavori, a ogni modo, rassicurano che le attività di manutenzione sono state programmate e saranno eseguite quanto prima. Intanto arriva anche la segnalazione di un palo della luce caduto dopo essere stato colpito dal crollo di un albero nella zona Castello di Sant’Andrea.