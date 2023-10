Operaia ferita, l’intervento dell’Usb

Sull’infortunio sul lavoro avvenuto alla ‘Pro Marche’ di Porto D’Ascoli, interviene anche l’Usb di Ascoli "Condanniamo fermamente – dice l’organizzazione sindacale - l’ennesimo episodio di grave infortunio ai danni di una lavoratrice, ritenendo inaccettabile quanto accaduto poiché, nonostante le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro siano molto stringenti, si continua ad assistere a questi incresciosi episodi. Nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla lavoratrice coinvolta, chiediamo agli organi competenti di svolgere tutti gli accertamenti necessari al fine di ricostruire l’accaduto, accertando e sanzionando eventuali responsabilità. In tema di responsabilità, stiamo raccogliendo le firme a livello nazionale per un legge di iniziativa popolare per l’introduzione nell’ordinamento del reato di omicidio sul lavoro".