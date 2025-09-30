Ha vinto senza urlare

Ascoli
CronacaOperaio cade da 15 metri mentre monta le reti di protezione su un costone
30 set 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
Operaio cade da 15 metri mentre monta le reti di protezione su un costone

Infortunio a San Martino di Arquata del Tronto (Ascoli): l’uomo è finito in una zona impervia, recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto il personale del 118

Un operaio è caduto da circa 15 metri mentre stava montando reti di protezione su un costone

Arquata (Ascoli), 30 settembre 2025 – Poco dopo le 11.30, in località San Martino di Arquata del Tronto, un operaio è caduto da circa 15 metri mentre stava montando reti di protezione su un costone.  L’uomo, finito in una zona impervia, è stato raggiunto dai Vigili del fuoco del presidio di Arquata e dal personale del 118. Dopo la stabilizzazione su una barella, non essendo possibile il recupero diretto con verricello, il ferito è stato trasportato a piedi fino all’ambulanza e poi condotto al punto d’incontro con l’eliambulanza, che lo ha trasferito in ospedale. 

Sul posto anche i Carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell’Ast di Ascoli Piceno. 

