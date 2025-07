Operaio cade da una trave e muore. Secondo incidente in due giorni

La fine di giugno è stata funestata da due incidenti sul lavoro con esito, purtroppo, in entrambi i casi mortale. Dopo quello avvenuto domenica mattina a Morignano in cui è deceduto l’ascolano Benito Ferretti, precipitato da un balcone dove stava eseguendo un lavoro, ieri mattina in un altro incidente, avvenuto in questo caso a Rotella in via delle Frazioni, è morto Mariano Bracalenti, 56 anni originario di Monterubbiano, nel fermano. L’uomo stava lavorando per una ditta edile di Montefiore dell’Aso e si trovava su una trave per eseguire una mansione. Per cause che dovranno essere stabilita dall’inchiesta che è stata aperta dalla magistratura a seguito dell’informativa dei carabinieri, l’operaio improvvisamente deve aver messo un piede in fallo, ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra da un’altezza di tre metri circa battendo violentemente. Subito è stato soccorso da alcuni colleghi presenti nel cantiere che hanno contattato immediatamente il numero delle emergenze; sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato tutte le manovra di rianimazione nel disperato tentativo di salvargli la vita, ma purtroppo per Mariano Bracalenti non c’era più niente da fare; per cui non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio, causato dalle lesioni fatali riportate precipitando sul terreno.

I carabinieri sono giunti sul luogo del tragico incidente sul lavoro unitamente a personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Ast di Ascoli che sta effettuando accertamenti per verificare che siano state rispettate le norme che regolano la sicurezza dei lavoratori del settore edile. Sono stati sentiti a sommarie informazioni le persone presenti nel cantiere edile in via delle Frazioni, nel centro di Rotella. I tecnici hanno verificato insieme ai carabinieri anche lo stato dei luoghi cercando di verificare se l’operaio deceduto avesse avuto a disposizione tutti i presìdi di sicurezza previsti per le mansioni che stava svolgendo ieri mattina, al momento di precipitare nel vuoto e perdere, purtroppo, la vita. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrebbe disporre accertamenti medico legali per stabilire con certezza le cause del decesso, probabilmente riconducibile ai gravi traumi riportati nella caduta dalla trave dove era salito. Una volta completati questi adempimenti, il corpo di Mariano Bracalenti verrà restituito alla famiglia per i funerali.

Peppe Ercoli