Operaio cade dal tetto della cella frigorifera

Grave infortunio sul lavoro alle 9,20 di ieri in un box del mercato ittico all’ingrosso al porto. N’è rimasto coinvolto V. R. di 60 anni del luogo, che è caduto dal tetto di una cella frigorifera, presumibilmente da un’altezza di poco inferiore ai 5 metri. L’uomo stava eseguendo alcuni lavori quando, nel girarsi, non si sarebbe reso conto di essere vicino al bordo del manufatto, finendo per mettere un piede in fallo. Nella caduta l’operaio ha subito un violento trauma cranico e alcune sospette fratture. I colleghi di lavoro hanno subito chiesto aiuto al 118, la cui centrale operativa di Ascoli ha fatto convergere l’equipaggio della Potes dell’ospedale Madonna del Soccorso con un infermiere, poiché il medico dell’emergenze era impegnato in un altro caso di soccorso domiciliare. Data la gravità dell’accaduto, è stata fatta intervenire l’Eliambulanza con il medico anestesista che, una volta a San Benedetto, ha proceduto a un lungo lavoro di stabilizzazione del paziente prima di riprendere il volo verso il Trauma Center dell’ospedale di Ancona. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti che hanno eseguito un sospralluogo sul posto ed ascoltato alcuni testimoni. Si tratta di uno dei rarissimi casi di infortunio nel mercato ittico. Gli accertamenti mirano a ricostruire la dinamica e a stabilire se sono state adottate tutte le misure di sicurezza sul lavoro.