Operaio cade dal tetto di un opificio, in ospedale

Ha corso un serio rischio l’operaio di una ditta privata che nella tarda mattina di ieri è precipitato dal tetto di un opificio industriale di Porto d’Ascoli, dove stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione. La centrale operativa del 118 ha anche attivato l’elisoccorso, ma poi il paziente, P. G. di 43 anni, residente a Cupra Marittima, è stato trasportato all’ospedale di San Benedetto. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo si trovava sul tetto dell’azienda che si occupa di lavorazione di prodotti alimentari, quando sotto i suoi piedi si è registrato un improvviso cedimento che l’ha fatto precipitare per tre metri e mezzo. Immediata la richiesta dei soccorsi e sul posto è arrivato l’equipaggio della potes e poco dopo l’eliambulanza. Il paziente è stato valutato anche dal rianimatore che opera a bordo del velivolo e alla fine è stato deciso che, dopo la stabilizzazione, poteva essere trasferito al pronto soccorso di San Benedetto per gli accertamenti diagnostici. Il paziente lamentava dolori alla schiena e agli arti inferiori, ma non manifestava segni di importanti fratture o lesioni. Completate le valutazioni sul posto, il velivolo è rientrato nella base operativa dell’ospedale di Ancona.